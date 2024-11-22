Карпаты в рамках 14-го тура УПЛ 2024/25 принимают Колос в рамках 14-го тура УПЛ 2024/25. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпаты в Александрии ожидаемо прервали свою 3-матчевую победную серию, потерпев разгромное поражение. Особого удара по турнирным перспективам оно не нанесло – "львы" держатся в одном зачетном балле от зоны еврокубков, а задача на сезон требует закрепления в топ-10. По ожидаемым показателям Владислав Лупашко уверенно держится в этих пределах.

Львовяне создают больше моментов (наиграли на 18,4 xG), чем допускают у собственных ворот (15,7 xG), но на практике разница голов отрицательная (-2). Зато команда выделяется умениями прибавлять – по количеству ожидаемых голов во вторых таймах Карпаты идут третьими в УПЛ. Вероятно, сказывается определенное упрощение стиля игры, ведь на старте сезона "зелено-белые" не выдерживали собственной же интенсивности.

Колос тоже перестал придумывать что-то интересное, откатившись к настройкам Ярослава Вишняка. Матчи ковалевцев смотреть очень трудно, но ультрапрагматичность позволяет стабильно добывать результат. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зёрнышку, по семечку, но за два месяца Колос набрал 10 очков. На этом отрезке случилось две победы и четыре ничьих, а с Шахтером чудом не зацепились за пятую.

Подопечные Александра Поздеева не наиграли даже на 13 ожидаемых голов, а забили всего 8. Зато и статистика пропущенных мощная – 10,5 xG, 10 реальных. Как следствие, по ожидаемым очкам "хлеборобы" опережают Карпаты, хотя в таблице УПЛ они отстают солидно. Зато зона переходных матчей расположена в одном зачетном балле позади.

Кадровая ситуация

Травмированные: Поправка, Криворучко (Колос; оба под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Колос

Карпаты: Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Педрозу, Адамюк – Альварес – Пидлепенець, Бруниньо, Очеретько, Костенко – Невес

Колос: Пахолюк – Козик, Бондаренко, Красничи, Цуриков – Ориховский, Демченко – Сантос, Велетень, Третьяков – Боливар

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал меньше 2,5

Взломать ультрапрагматичную оборону Колоса было трудно даже Шахтеру. Одолеть ковалевцев не смогли Кривбасс, Полесье, Рух и ЛНЗ – все эти матчи они свели к ничьим. Больше одного гола они не пропускают – хотя и не забивают тоже. Беспроигрышная гостевая серия "аграриев" достигла трех туров.

Карпатам даже с Левым Берегом было тяжело, ведь до 76-й минуты на табло горели 0:0. Именно поэтому в победу "львов" верится с трудом. Поражение тоже маловероятно – дома львовяне не проигрывают в течение трех туров, а голов не пропускают в течение 290 минут. Учитывая вышеупомянутые факторы, ставим на ничью с тотал меньше 2,5.