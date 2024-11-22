Карпаты одержали победу над Колосом с (1:0) в матче-открытии 14-го тура УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте. Львовяне организовали результативную атаку: после точного заброса от Чачуа, Бруниньо мастерски принял мяч грудью и вторым касанием с острого угла направил его в сетку ворот.

Карпаты удержали победу над Колосом, вернувшись в топ-5 УПЛ

Этот мяч стал решающим для Карпат, обеспечив им победу. Команда Владислава Лупашко теперь имеет в своем активе 18 очков и временно вошла в первую пятерку турнирной таблицы. Колос, в свою очередь, продолжает оставаться неподалеку от зоны за сохранение места в УПЛ.