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Карпаты – Динамо: трансляцию поединка готовит 2+2

17:39 207 Читати українською
Карпаты – Динамо: трансляцию поединка готовит 2+2
ФК Карпаты

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык подтвердил, что телеканал 2+2 может показать матч первого тура УПЛ Карпаты – Динамо.

 

Об этом журналист сообщил в эфире "Цыганык LIVE". По его словам, 2+2 готов показать поединок и уже готовит трансляцию.

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Кроме того Цыганык сказал, что в телеэфире все идет к тому, что 5 клубов УПЛ не будут транслировать свои домашние поединки на телеканалах Футбол1/2, которые накануне стали официальным транслятором чемпионата Украины.

Напомним, ранее появилась информация, что Карпаты отказались от сотрудничества с "Футбол 1/2" и предоставили право трансляции своих домашних матчей "2+2".

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Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Карпаты - Динамо Киев Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телевидение
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