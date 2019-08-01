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Карпаты – Динамо: Ступар прокомментировал пенальти в ворота львовян

11:31 129 Читати українською
Карпаты – Динамо: Ступар прокомментировал пенальти в ворота львовян
Гуцуляк и Кендзера / Фото ФК Динамо

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о пенальти, который привел ко второму голу киевлян.

 
Алексей Ковтун 42’
Артем Беседин 45+2’
42’ Алексей Ковтун
45+2’ Артем Беседин

"Виктор Копиевский, несмотря на всю критику, которая обрушилась на него по итогам прошлого сезона, провел первую игру нового чемпионата на должном уровне. Карточки раздавал справедливые, хотя в матче не было надлежащей зарубы.

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Можно говорить об ошибке ассистента Трехлиба на 18-й минуте, когда Беседин слева получил мяч и мог выскочить в штрафную. Трехлиб безосновательно сорвал атаку.

На 28-й минуте Вакуленко сыграл головой, а мяч попал в надплечье Кендзеры. Поляк убирал руки за спину, поэтому апелляции игроков Карпат по игре рукой были безосновательными. К тому же, было малое расстояние, с которого прилетел мяч.

Одиннадцатиметровый в ворота Карпат назначен справедливо", – сказал Ступар в комментарии UA-Футбол.

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Карпаты - Динамо Киев Арбитры Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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