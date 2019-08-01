Карпаты – Динамо: Ступар прокомментировал пенальти в ворота львовян

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о пенальти, который привел ко второму голу киевлян.

"Виктор Копиевский, несмотря на всю критику, которая обрушилась на него по итогам прошлого сезона, провел первую игру нового чемпионата на должном уровне. Карточки раздавал справедливые, хотя в матче не было надлежащей зарубы.

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Можно говорить об ошибке ассистента Трехлиба на 18-й минуте, когда Беседин слева получил мяч и мог выскочить в штрафную. Трехлиб безосновательно сорвал атаку.

На 28-й минуте Вакуленко сыграл головой, а мяч попал в надплечье Кендзеры. Поляк убирал руки за спину, поэтому апелляции игроков Карпат по игре рукой были безосновательными. К тому же, было малое расстояние, с которого прилетел мяч.

Одиннадцатиметровый в ворота Карпат назначен справедливо", – сказал Ступар в комментарии UA-Футбол.

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