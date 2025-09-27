Карпаты – Динамо: пресс-конференция Шовковского – об отсутствии Ярмоленко и Михавко и причинах упущенной победы
Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился мыслями относительно матча 7-го тура УПЛ против Карпат (3:3).
– На сегодня Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?
– Если Ярмоленко поставить в ворота, то вероятно, да. Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.
– Довольны ли вы сегодняшним результатом?
– Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. Мы имели еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, по моему мнению, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихалёнок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, с которой нам забивают гол. Хотя Биловар мог выбивать мяч.
Карпаты – Динамо – 3:3 – видео голов и обзор матча УПЛ с эпической развязкой
Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он опрометчиво разобрал ситуацию, пошел между двух игроков, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, не выбрасываться, оставаться вне игры. Третий гол – позиционная ошибка вратаря.
– Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?
– Мы остаемся во Львове. Завтра мы тренируемся здесь, послезавтра отправляемся в Люблин.
– Ваш следующий соперник, Кристал Пэлас, сегодня победил Ливерпуль. Уже разбирали эту команду?
– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.
– Первый тайм складывался не в пользу вашей команды, в перерыве вы не провели ни одной замены, впрочем, в начале второго тайма игра перевернулась. Вы нашли нужные слова в раздевалке?
– Я всегда нахожу нужные слова для своих игроков, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.
Динамо потеряло очки с Карпатами после феерического камбэка в матче УПЛ – дубли Караваева и Пихалёнка нивелированы на 90+4