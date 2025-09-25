Карпаты получили добро на увеличение количества болельщиков на матч 7-го тура УПЛ против Динамо, сообщает пресс-служба клуба. Это означает больше мест для фанатов на стадионе "Украина", а также дополнительные квоты для ветеранов российско-украинской войны.

Оболонь не заслуживала поражения – Карпаты одержали победу вопреки остроте моментов

Дополнительные билеты на субботний поединок против Динамо будут доступны для приобретения с пятницы на сайте продаж и официальном портале клуба.

Напомним, что матч между Карпатами и Динамо состоится в эту субботу, 27 сентября, начало в 18:00.

Карпаты одержали первую победу в чемпионате, переиграв Оболонь на выезде