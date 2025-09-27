"Матчи против Шахтера и Динамо в этом сезоне завершились со счетом 3:3? Против Шахтера нам было труднее создавать моменты. В том матче события развивались по-другому: тогда мы должны были отыгрываться, сегодня же вели в счете и должны были увеличивать свое преимущество в первом тайме. После того как счет стал 2:0, мы были ближе к третьему мячу, чем Динамо к первому. Мы должны были увеличивать эту разницу.

В конце первого тайма мы пропустили со стандарта. Очень качественное исполнение. Пихалёнок может выполнить девять из десяти передач в ту точку, которую требует ситуация. Если бы сейчас у меня спросили, отдали бы мы мяч сопернику после 2:0 и сели в оборону, зная ход поединка – мы бы на это не согласились. По моему мнению, футбол должен быть таким, что после первого гола нужно бежать за вторым, третьим. И никак по-другому. Тогда матч будет интересным, динамичным. Именно это мы подчеркиваем и этого хотим. Сегодня не удалось забить сразу третий. Но я уверен, что такая тактика приведет к яркой игре и ярких результатов.

Что случилось с Карпатами на старте второго тайма? Качество игроков Динамо очень высокое, оно невероятное. Это сильно чувствуется, когда вы встречаетесь с ними раз в полгода. Они легко создают моменты. Нужно отодвигать игру от своих ворот. Я говорил это и в игре против Шахтера. Такие команды разбираются с соперниками на маленьком клочке поля. В целом я думаю, что наши игроки сегодня выглядели очень хорошо на фоне такого соперника.

Можно много говорить об игре. Можно играть 3:3, всю игру обороняясь, где-то добывать результат на стандартах... Но вы видели первый тайм – на мяче мы были больше соперника. Мы контролировали игру, отрезали их, играли между звеньями, привлекали опорного полузащитника, создавали моменты. Думаю, что и Динамо не привыкло к такому типу сопротивления.

Почему не удалось увеличить преимущество после счета 2:0? Мы пытались это сделать. Футболисты хотели этого. Много можно говорить, но это Динамо не проигрывает в чемпионате уже в течение полутора лет. Они должны были сегодня проиграть, я в этом убежден. Когда мы забили второй гол, мы не остановились. На уровне чемпионата Украины это очень сильная команда. То, что они не могут показать результата в еврокубках – следствие сложных переездов. Это невероятно тяжело. Тяжело тренеру строить тренировочный процесс, игрокам держать себя в тонусе. Это не легко", – приводит слова Лупашко официальный сайт Карпат.

