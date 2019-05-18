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Карпаты – Десна: Мякушко забил феноменальный гол со штрафного

18 мая 19:31 276 Читати українською
Карпаты – Десна: Мякушко забил феноменальный гол со штрафного
Сергей Мякушко / Карпаты

Хавбек Карпат Сергей Мякушко забил невероятный гол в матче против Десны.

50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко
 
50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко

На семьдесят седьмой минуте матча 29 тура УПЛ между Карпатами и Десной команда из Львова получила право на пробитие штрафного удара примерно в 30 метрах от ворот. Выполнять его пошел Сергей Мякушко.

Карпаты в меньшинстве переиграли Десну и вышли из зоны переходных матчей

26-летний полузащитник нанес сверхмощный удар по воротам, мяч перелетел стенку и от перекладины залетел в дальний угол ворот соперника.

Заметим, что Карпаты в меньшинстве обыграли Десну со счетом 2:0 и поднялись на 9 место, оставив зону переходных матчей.

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Видеоновости Карпаты Карпаты Сергей Мякушко Сергей Мякушко Карпаты - Десна
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