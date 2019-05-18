Карпаты – Десна: Мякушко забил феноменальный гол со штрафного

Хавбек Карпат Сергей Мякушко забил невероятный гол в матче против Десны.

На семьдесят седьмой минуте матча 29 тура УПЛ между Карпатами и Десной команда из Львова получила право на пробитие штрафного удара примерно в 30 метрах от ворот. Выполнять его пошел Сергей Мякушко.

Карпаты в меньшинстве переиграли Десну и вышли из зоны переходных матчей

26-летний полузащитник нанес сверхмощный удар по воротам, мяч перелетел стенку и от перекладины залетел в дальний угол ворот соперника.

Заметим, что Карпаты в меньшинстве обыграли Десну со счетом 2:0 и поднялись на 9 место, оставив зону переходных матчей.