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Карпаты – Десна: Филиппов забил классный гол в девятку

15:12 209 Читати українською
Карпаты – Десна: Филиппов забил классный гол в девятку
Десна / фото: официальный сайт клуба

В матче 16 тура УПЛ Карпаты – Десна форвард гостей Александр Филиппов отличился эффектным забитым мячом.

На 27-й минуте поединка 16 тура Премьер-лиги Карпаты – Десна болельщики увидели шикарный забитый гол.

Его автором стал нападающий Десны Александр Филиппов. После скидки Дениса Безбородько 26-летний форвард ударом в касание отправил мяч в дальнюю девятку ворот Никиты Шевченко. Гол очень напомнил мяч Виктора Коваленко в поединке Шахтер – Динамо. Именно тот, после которого разгорелся скандал.

Этот гол стал для Филиппова уже четвертым в УПЛ 2018/19.

Украина16 тур

Карпаты - Десна: Суббота 24 ноября 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 2
Десна
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