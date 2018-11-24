Карпаты – Десна: Филиппов забил классный гол в девятку

В матче 16 тура УПЛ Карпаты – Десна форвард гостей Александр Филиппов отличился эффектным забитым мячом.

На 27-й минуте поединка 16 тура Премьер-лиги Карпаты – Десна болельщики увидели шикарный забитый гол.

Его автором стал нападающий Десны Александр Филиппов. После скидки Дениса Безбородько 26-летний форвард ударом в касание отправил мяч в дальнюю девятку ворот Никиты Шевченко. Гол очень напомнил мяч Виктора Коваленко в поединке Шахтер – Динамо. Именно тот, после которого разгорелся скандал.

Этот гол стал для Филиппова уже четвертым в УПЛ 2018/19.