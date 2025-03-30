В рамках 22-го тура УПЛ 2024/25 Карпаты принимают Черноморец, Ворскла сыграет с Кривбассом, а Заря встретится с Колосом. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Черноморец

"Львы" в предыдущем туре сдержали Шахтер (1:1), но в целом начало 2025 года далось им непросто. Львовяне без особых шансов уступили Динамо (0:2) и провалили встречу с Ворсклой (0:0), хотя победили ЛНЗ в меньшинстве (1:0). В глаза бросается критически низкое количество голов – и моментов было создано не намного больше. Иногда проблемы возникали из-за потерь вингеров, а в Полтаве без Мирошниченко не пошли кроссы (15 попыток, 1 точный). С другой стороны, Карпаты здорово прессинговали.

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Участие Дениса остается под большим сомнением, а кроме того травмировались Сыч, Булеза и Адамюк. Владислав Лупашко остался без основных фулбеков, поэтому в поединке с Черноморцем придется что-то придумывать – особенно на левом фланге ... Впрочем, Владислав Лупашко может позволить себе эксперименты, ведь задача выхода в еврокубки в текущем сезоне не стоит.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 22-го тура УПЛ 2024/25 между Карпатами и Черноморцем. Коэффициент на победу команды Владислава Лупашко – 6,60. На триумф подопечных Александра Кучера специалисты дают 1,58.

Черноморец стал главным ньюсмейкером УПЛ во время международной паузы. Во-первых, одесситы сменили тренера – несмотря на поддержку футболистов, Александра Бабича уволили, а вместо него пришел Александр Кучер. Во-вторых, карьеру возобновил 35-летний Ракицкий, который подписал контракт с одесситами. Весело!

Результаты "моряков" пока что не такие веселые. Черноморец и осенью мало чем радовал, а в начале года вообще рассыпался. После победы над Колосом коллектив потерпел три поражения подряд (от Полесья, Левого Берега и Ингульца), забив один гол и упав на дно таблицы. Руководство пообещало закрыть задолженности за 2025-й, но мотивирует ли это футболистов? Будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мирошниченко (под вопросом), Адамюк, Булеза, Сыч – Присяжнюк, Нету, Удод

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Черноморец

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Сакив – Альварес – Пидлепенец, Чачуа, Очеретько, Бруниньо – Краснопир

Черноморец: Рудько – Бутко, Лацабидзе, Ракицкий, Райан – Пшеничнюк – Мустафаев, Габелок, Билошевский, Янаков – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, Карпаты не проиграют

Фаворит в этой паре очевиден, но футбол Карпат образца 2025 года вообще не гарантирует положительного результата. Особенно с учетом нынешних кадровых проблем. Тем не менее, львовяне должны как минимум не проиграть – а вот в высокую результативность не верится. Хотя с Черноморцем может и прорвать, поэтому ставка на тотал больше/меньше кажется рискованной.

Ворскла – Кривбасс

Хорошее кадровое усиление и эффект Юрия Максимова вытащили Ворсклу из депрессии. После зимней паузы полтавчане минимально уступили Оболони, однако затем они едва не победили Динамо (1:1) и легко сдержали Карпаты. Ну а потом случилась победа над Рухом, которая позволила покинуть четверку аутсайдеров.

Ворскла хорошо прессингует и классно контратакует. Очень хорошо в игру вписались атакующий хав Авдили и нападающий Кулач, но участие последнего в сегодняшней встрече под вопросом. "Зелено-белым" желательно цепляться хотя бы за ничью, ведь отрыв от зоны плей-офф составляет всего три очка – а у Колоса, который держится за спиной, лучшая разница голов.

Но добывать результат придется в поединке с Кривбассом. Подопечные Юрия Вернидуба свой последний матч провели аж 6 марта, расписав ничью с самим Шахтером (1:1) – однако следующую игру провести не удалось из-за воздушной тревоги. Другие два матча завершились феерическим провалом с Ингульцом (0: 2) и Вересом (0: 3). Как следствие, Полесье в битве за еврокубки оторвалось аж на пять очков, хотя криворожане имеют две игры в запасе (не считая сегодняшней).

Победа над Ворсклой нужна Кривбассу любой ценой – но сможет ли коллектив ее получить? Первые матчи продемонстрировали проблемы в центре обороны (особенно в зоне Конате), да и в позиционных атаках возникало много ошибок. Причем они приводили к пропущенным голам. Идеальный сценарий для полтавчан.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулач (под вопросом) – Якимец

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Кривбасс

Ворскла: Исенко – Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута – Малыш, Скляр – Кане, Авдили, Салабай – Иеде

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич – Кузык, Хомченовский, Твердохлеб, Мендоса – Соса

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Трудно делать прогноз, имея так мало информации по Кривбассу. Теоретически именно команда Юрия Вернидуба является фаворитом, однако на практике очень многое будет зависеть от формы лидеров – в частности, Мендосы, Сосы и Кузыка, которых вызвали в сборные. Довольно уверенно можно ставить на низкую результативность в матче, а все остальное решит рандом.

Заря – Колос

Луганчане демонстрируют наиболее привлекательный футбол среди команд УПЛ в 2025 году. Причем Заря крута во всех аспектах. Младен Бартулович хорошо использует уязвимости соперников и шикарно эксплуатирует преимущества своих лидеров. Футболисты же в игровом плане выглядят настолько круто, что некоторых можно назвать "изюминками" чемпионата – особенно заметными стали Мичин, Яцык и Джордан.

"Черно-белые" забивают эффектные голы и выдают самые яркие матчи тура, но страдают от ошибок в обороне. Показательными стали поражение от Александрии и ничья с Динамо – Заря создавала больше, пока соперники не начали забрасывать штрафной кроссами (из них прилетело по голу). Тем не менее, побед над Рухом и Оболонью оказалось достаточно, чтобы догнать в турнирной таблице Карпаты.

Колос же неделю назад уступил ЛНЗ (0:2). Почти без шансов. Та встреча стала первой после возвращения Руслана Костышина на пост тренера ковалевцев, однако судить его по этому поражению не следует – у него совсем не было времени на подготовку. Кроме того, тогда оставался недоступным нападающий Боливар, в то время как Ковталюк на острие атаки провалился.

"Хлеборобы" находятся в страшном кризисе. Все четыре матча после зимней паузы команда проиграла, причем заслуженно – обидеть Колос сумел даже Черноморец. Как следствие, ковалевцы оказались в зоне плей-офф за выживание, причем существует большая вероятность остаться там надолго. Ворскла, которая держится в "зоне жизни" прямо над подопечным Руслана Костышина, имеет 3-очковое преимущество, а в случае поражения от Зари отрыв вполне может достичь шести баллов.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Гагнидзе (Колос)

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо – Попара – Слесар, Мичин, Яцык, Вакула – Будковский

Колос: Пахолюк – Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Элиас – Алефиренко, Ррапай, Третьяков – Боливар

Прогноз "Футбол 24" – победа Зари

Трудно сказать, как будет действовать Колос после международной паузы. Только сейчас мы узнаем, успел ли Руслан Костышин что-то изменить в игре ковалевцев – но Заря при любом раскладе остается фаворитом. Прямо сейчас луганчане готовы прибивать даже Динамо, причем без ряда игроков основы.

Ставим на победу подопечных Младена Бартуловича. Две победы в 2025 году – несправедливо мало для такой сильной команды.

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