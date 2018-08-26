Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 6 тура УПЛ 2018/19 Арсенал-Киев во Львове победил Карпаты. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Арсенал-Киев.

Карпаты во Львове уступили киевскому Арсеналу со счетом 1:2. На голы Ориховского и Гриня львовяне ответили лишь точным ударом Эрбеса. К слову, за несколько минут до гола Карпаты не реализовали пенальти.

В итоге Арсенал одержал победу, которая стала для команды Раванелли первой в нынешнем чемпионате Украины. Несмотря на это, киевляне продолжают замыкать турнирную таблицу с 4-мя очками. Карпаты опустились на 10 место, имея в активе 5 очков.

Арсенал победил Карпаты во Львове – первый триумф Раванелли в УПЛ

УПЛ, 6 тур

Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2

Голы: Эрбес, 55 – Ориховский, 27, Гринь, 40

Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52

Удаление: Пирис, 85

Гол Ориховского:

Гол Гриня:

Нереализованный пенальти:

Гол Эрбеса: