Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 6 тура УПЛ 2018/19 Арсенал-Киев во Львове победил Карпаты. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Арсенал-Киев.
Карпаты во Львове уступили киевскому Арсеналу со счетом 1:2. На голы Ориховского и Гриня львовяне ответили лишь точным ударом Эрбеса. К слову, за несколько минут до гола Карпаты не реализовали пенальти.
В итоге Арсенал одержал победу, которая стала для команды Раванелли первой в нынешнем чемпионате Украины. Несмотря на это, киевляне продолжают замыкать турнирную таблицу с 4-мя очками. Карпаты опустились на 10 место, имея в активе 5 очков.
Арсенал победил Карпаты во Львове – первый триумф Раванелли в УПЛ
УПЛ, 6 тур
Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2
Голы: Эрбес, 55 – Ориховский, 27, Гринь, 40
Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52
Удаление: Пирис, 85
Гол Ориховского:
Гол Гриня:
Нереализованный пенальти:
Гол Эрбеса: