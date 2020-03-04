Карпаты – Александрия и ещё три матча УПЛ. Анонс

В рамках 21-го тура УПЛ Карпаты принимают Александрию, Заря сыграет со Львовом, Олимпик померяется силами с Десной, а Мариуполь – с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Александрия

За Карпаты в начале 2020-го года несколько обидно, ведь они были достойны чего-то большего, чем одного очка благодаря голу из офсайда в матче против СК Днепр-1. Подопечные Романа Санжара выглядят боевито, хотя от разобранной команды на фоне всех проблем этого не ожидали – и ей частенько не везёт. В частности, в поединке с Колосом на последней минуте "львы" должны были получить пенальти после попадания в руку Смирного со штрафного, но VAR на игре не было, а арбитр поспешил дать финальный свисток. Так или иначе, "зелёно-белым" теперь некуда отступать – предпоследняя Ворскла оторвалась от уже на пять очков.

Предыдущий матч. 06.10.2019. 10-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Александрия – Карпаты – 2:1

Голы: 1:0 – Д. Гречишкин (50), 1:1 – Т. Халль (58), 2:1 - В. Бабогло (82).

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Александрия также не имеет права на ошибку, потому что отстала от третьей Зари на шесть зачётных баллов. В первых после возобновления чемпионата турах команда Владимира Шарана проиграла Колосу и потеряла очки со Львовом, заставив коуча прибегнуть к санкциям – Шендрик отправился в дубль, Бабогло и Протасов получили похожие угрозы прямо во флэш-интервью. Тренер явно нервничает, ведь "желто-чёрных" сейчас контрят достаточно уверенно. Даже Карпаты с такой Александрией имеют шанс, но сегодня бронзовый призер УПЛ обязан побеждать любой ценой. Ещё один фейл – и будет трудно догнать не только Зарю, но и Десну.

Статистика противостояния

Всего: 18 матчей, 2 победы Карпат, 8 ничьих, 8 побед Александрии, разница мячей 16-27.

В Премьер-лиге: 17 матчей (+2, =8, -7, 16-26)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Пасич (Карпаты)

Травмированные или под вопросом: Веремиенко, Танчик, Деда, Якимец – Ковалец, Шастал, Пашаев

Самые результативные матчи – 5 голов

18.06.2003. 30-й тур чемпионата Украины-2002/2003

Карпаты – Александрия – 3:2



20.09.2015. 8-й тур чемпионата Украины-2015/2016

Александрия – Карпаты – 4:1



25.09.2016. 9-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Александрия – Карпаты – 3:2

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Александрия

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Гиоргадзе, Халль, Дубинчак – Кльоц – Лях, Притула, Назарина, Козак – Матар

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Вантух – Довгий, Банада – Лучкевич, Гречишкин, Мишенко – Ситало

"Изюминки"

– Карпаты в УПЛ с 20 августа 2017 года не побеждают Александрию 7 матчей подряд: 2 ничьи и 5 поражений.

– Карпаты не побеждают в чемпионате с 20 сентября 13 матчей подряд: = 4-9. До повторения клубного рекорда остался один матч.

– 200-й матч в УПЛ может провести Юрий Панькив (Александрия).

– Александрийцы при Владимире Шаране проведут 100-й выездной матч во всех турнирах, в котором могут забить 100-й гол (ещё 2 мяча).

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Карпаты точно дадут бой и, вероятно, забьют гол, но несыгранность в матче против такого сильного соперника с большой долей вероятностью приведёт к неудаче. Александрия даже в нынешней форме остаётся фаворитом противостояния, а кроме того она прикована к стенке. В целом, матч должен получиться интересным, ведь терять командам уже ничего.

Заря – Львов

Заря после возобновления чемпионата одержала две подряд победы, временно вернувшись на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, однако радоваться болельщикам луганчан приходится тихо. Загвоздка заключается в очень натужном футболе "мужиков": по сути, они выдавили максимальный результат в двух ничейных матчах против Мариуполя и Олимпика – с последним вообще пришлось истерически отбиваться. Пока кажется, что внутренний стержень подопечных Скрипника вот-вот треснет и команда понесётся вниз, хотя на завершающие туры первого этапа чемпионата его должно хватить. Проблемы с таким футболом начнутся при разделении на группы, когда придётся играть исключительно против топов, поэтому сейчас Заре необходимо как можно быстрее разогнаться.

Предыдущий матч. 05.10.2019.

10-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Львов – Заря – 0:0

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Львов в первых матчах года набрал четыре очка, переиграв на выезде Олимпик и в меньшинстве отобрав очки у Александрии. Трудно сказать, чем именно берёт команда Егише Меликяна – она ​​производит впечатление типичного представителя нижней половины таблицы без особых изюминок, но соперникам приходится мучиться. В целом, "горожане" не знают поражений уже в четырёх матчах подряд, что позволяет повоевать за место в плей-офф за еврокубки – к ним всего три очка, а у СК Днепр-1, который удерживает восьмую строчку, сегодня поединок с Шахтером. Впрочем, для успешного прорыва львовянам желательно побеждать ослабленную в кадровом плане Зарю.

Статистика противостояния

Всего: 10 матчей, 5 побед Зари, 5 ничьих, 0 побед Львова, разница мячей 7-2

В Премьер-лиге: 9 матчей (+4, =5, -0, 6-2)

Кадровая ситуация

Травмированные: Абу Ханна, Шевченко (Зоря)

Дисквалифицированы: Михайличенко, Юрченко – Татарков

Самый результативный матч – 3 гола

24.04.2019. 25-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Заря – Львов – 2:1

Ориентировочные составы на матч Заря – Львов

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Каменюка – Иванисеня – Кабаев, Леднев, Лунёв, Хомченовский – Перович

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Бопесу – Приймак, Сабино – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

"Изюминки"

– Заря может отпраздновать 120-ю домашнюю победу в чемпионатах.

– Безничейная серия Зари в УПЛ с 19 октября продолжается уже 10 игр: 8 побед и 2 поражения.

– Беспроигрышная серия Львова продолжается в УПЛ 4 игры: + 2 = 2.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Заря очень ослаблена в кадровом плане, а Львов сейчас на ходу. Впрочем, обе команды не в той форме, чтобы завершить матч победой – они примерно одинаковы по нынешним уровнем игры. Луганчане, конечно, выше классом, но последние туры намекают, что вот-вот случится потеря очков. Матч против львовян кажется идеальным местом для того, чтобы это сделать.

Олимпик – Десна

Олимпик в первых после зимы турах побед не знал, проиграв Львову и Заре. Оба поражения были получены в равной игре, хотя матч в Запорожье был намного убедительнее – там луганчан прижали, заставив на последних минутах играть на отбой. Со Львовом было не так круто, а в целом стартовые неудачи дончан неплохо легли на новости о клубных проблемах – Висенте Гомес якобы собирается покинуть Олимпик-за неудовлетворительной работы на трансферном рынке. Время покажет, были ли эти слухи правдой, а прямо сейчас команде нужно любой ценой побеждать Десну. В случае неудачи шансов на плей-офф еврокубков уже не будет.

Предыдущий матч. 05.10.2019. 10-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Десна – Олимпик – 1:0

Гол: А. Фаворов (90).

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Десна классно начала год, играя с Шахтером вничью 95 минут (и даже забив гол) и разгромив Мариуполь (4:0). Пока это один из двух коллективов УПЛ, к которому нет вопросов – новички заиграли, прессинг работает, голы есть, шансы на бронзу также приличные (всего четыре очка от Зори). Если осенью главным претендентом на эти медали были луганчане, то сейчас именно северяне выглядят симпатичнее – впрочем, все эти размышления не будут иметь смысла в случае осечки с Олимпиком. Подопечным Александра Рябоконя нельзя отставать от конкурентов, да и Александрия снизу не собирается отпускать черниговцев без боя.

Статистика противостояния

Всего: 10 матчей, 3 победы Олимпика, 1 ничья, 6 побед Десны, разница мячей 10-16.

В Премьер-лиге: 5 матчей (+1, =1, -3, 3-6)

Кадровая ситуация

Травмированные: Вербный, Лукьянчук (Олимпик)

Дисквалифицированы: –

Самая крупная победа Десны: 27.04.2005. 22-й тур чемпионата Украины-2004/2005 во Второй лиге

Десна – Олимпик – 3:0



Самый результативный матч: 02.10.2004. 9-й тур чемпионата Украины-2004/2005 во Второй лиге

Олимпик – Десна – 3:4

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Десна

Олимпик: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Чогадзе, Политыло, Кравчук, Балашов – Шахаб

Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Гуцуляк, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

"Изюминки"

– Победная серия Десны с "олимпийцами" в УПЛ длится 3 матча.

– Проигрышная серия Олимпика в УПЛ длится 5 матчей.

– Десна на полях соперников с 29 апреля не играет вничью на протяжении рекордных для клуба 13-ти игр: 7 побед и 6 поражений.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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Олимпику терять нечего, а вот дать последний бой за зону плей-офф еврокубков команда может. Легко Десне точно не будет, однако оборона, общая система прессинга и атака черниговцев в начале 2020-го работали так круто, что представить любой отрицательный результат в матче с "олимпийцами" трудно. Подопечные Александра Рябоконя должны праздновать победу.

Мариуполь – Ворскла

Результаты азовцев в первых турах после возобновления чемпионата прекрасно бы охарактеризовал товарищ Дятлов из сериала Чернобыль: "not greate, not terrible". Действительно, два поражения не могут радовать болельщиков – особенно от Десны (0:4). Впрочем, следует понимать, что с черниговцами сейчас трудно тягаться любому, а вот с Зарей подопечным Бабича удалось провести вполне ничейный поединок. Если же брать игру в целом, то ничего не изменилось – Мариуполь как демонстрировал вязкий футбол без особых изюминок, так и демонстрирует, не опускаясь ниже определённого уровня и не прыгая выше головы. Для выхода в плей-офф еврокубков этого достаточно, хотя прямо сейчас азовцам нужно побеждать. СК Днепр-1 и Львов идут слишком близко по таблице.

Предыдущий матч. 05.10.2019. 10-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Ворскла – Мариуполь – 1:1

Голы: 0:1 – С. Чоботенко (57), 1:1 – Д. Васин (90+2).

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Ворскла еврокубками не грезит, хотя чисто математические шансы ещё остаются. Для полтавчан сейчас главной задачей является выживание – и с этим дела обстоят неплохо, ведь после сенсационной победы над Шахтером "зелёно-белые" оторвались от последней позиции на пять очков. Разрыв мог быть и большим, если бы не гол Вербича на 90+2 минуте в первом после зимы туре – до него Ворскла удерживала результативную ничью с Динамо на выезде. Вообще, футбол подопечных Юрия Максимова в 2020 году откровенно радует наличием чёткой мысли и неплохим прессингом. Мариуполю сегодня будет трудно.

Статистика противостояния

Всего: 47 матчей, 21 победа Мариуполя, 7 ничьих, 19 побед Ворсклы, разница мячей 60-58.

В Премьер-лиге 41 матч (+18, =6, -17, 50-53)

Кадровая ситуация

Травмированные: Худжамов (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Скляр (Ворскла)

Самая крупная победа Мариуполя: 29.10.2003. 1/8 финала Кубка Украины-2003/2004

Мариуполь – Ворскла – 5:0



Самый результативный матч: 13.11.2010. 17-й тур чемпионата Украины-2010/2011

Мариуполь – Ворскла – 2:6

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Ворскла

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков – Федорчук, Игнатенко – Чурко, Мишньов, Танковский – Фомин

Ворскла: Ризнык – Пердута, Баенко, Альюн, Сапай – Пуцлин, Чеснаков – Луизао, Степанюк, Кане – Кулач

"Изюминки"

– Мариуполь с 17 марта 2012 года в УПЛ больше одного гола за матч Ворскле не забивает.

– Проигрышная гостевая клубная рекордная серия Ворсклы с 14 сентября продолжается 8 игр.

– безвыигрышную домашний сериал азовцев длится в Чемпионате с 9 ноября 4 игры подряд: 3 ничьи и поражение.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Победа над Шахтером и матч с Динамо, конечно же, были крутыми, но теперь для Ворсклы наступили будни. Здесь стоит на забывать, что полтавчане – предпоследняя команда чемпионата, поэтому ожидать чуда не стоит. "Зелёно-белые" не будут штамповать победы сериями, но зацепиться за очки с нынешним Мариуполем им вполне по силам.

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