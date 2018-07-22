Карпаты – Александрия: анонс матча УПЛ

"Футбол 24" представляет анонс матча 1 тура украинской Премьер-лиги.

Карпаты – Александрия

17.00. Львов, Украина

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

Телетрансляция на канале ZIK, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

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Карпаты и Александрия заканчивали предыдущий чемпионат в нижней шестерке, но обе команды стремятся вернуться в еврокубки. Весной они показали, что готовы побороться за место в верхней части турнирной таблицы. Александрии предстоит преодолеть свой ничейный синдром (половина матчей с участием "горожан" завершались мировыми), а Карпатам – удержать стабильность на поле и вне его.

Статистика противостояния – 15 матчей: 2 победы Карпат, 8 ничьих, 5 победы Александрии

Львовяне сохранили основу, выкупили лидера Хорхе Карраскаля и расширили состав. В течение этого межсезонья в клубе не случилось громких изменений, а болельщики "зелено-белых" сдержанно мечтают о прогрессе в игре и результатах. В первом туре Олег Бойчишин может рассчитывать почти на всех своих подопечных – лишь Андрей Нестеров восстанавливается после травмы.

Изюминка

– "Горожане" не проигрывают в Премьер-лиге на протяжении рекордных для клуба 12-ти игр: +7=5.

Александрия на трансферном рынке была более сдержанной. Владимир Шаран подписал несколько хороших исполнителей и, что важно, остался доволен таким усилением. "Горожане" в прошлом сезоне потеряли много "своих" очков – команде не хватало вариативности в атаке, было больше борьбы, чем содержательного футбола.

Предыдущий матч

28.04.2018. 29-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Карпаты – Александрия – 1:2

Голы: Нестеров, 5 – Банада, 35, Ситало, 52

Встреча равных соперников, отдать кому-то предпочтение довольно сложно. Александрия более года не проигрывает Карпатам. "Львы" – по стилю удобный оппонент для "желто-черных", ведь львовян останавливает простая организована игра. Сегодня Карпаты при домашних трибунах попытаются опровергнуть этот факт и сломать неудачную серию.

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Ориентировочные составы

Карпаты: Пеньков – Федецкий, Лобай, Мирошниченко – Мякушко, Голодюк, Вербный, Гуцуляк – Карраскаль, Ди Франко – Швед.

Александрия: Панькив – Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Бацула – Запорожан, Банада – Полярус, Грицук, Протасов – Ситало.