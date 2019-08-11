Карпаты – Мариуполь и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 3-го тура УПЛ Карпаты на своем поле принимают Мариуполь, СК Днепр-1 встретится с Десной, а Колос – с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Мариуполь

Карпаты проиграли первые два матча нового чемпионата с суммарным счётом 0:5, однако в этом есть и положительный факт – в последующие девять туров "львы" не будут встречаться с грандами. Более того: после поединков против Динамо и Шахтера болельщики "зелёно-белых" могут смотреть на будущее своего клуба в новом сезоне с некоторым оптимизмом. Несыгранный коллектив Александра Чижевского довольно уверенно действовал в первые 40 минут, держа компактность и даже регулярно убегая в контратаки – впереди не хватало завершителя, однако в целом это выглядело дисциплинированно и продуманно.

Нынешние Карпаты очень недооценивают, называя их состав ноунеймовым. Между тем, у них осталась часть прошлогодних лидеров, пришел центрбэк-голеадор Вакуленко (забил 9 голов в прошлом сезоне) и опытный Кучер, а также арендовали бразильского форварда. Гуцуляк вообще в Вильярреале тренировался в своё время, а пример Шведа доказал, что при нормальной работе в Европу можно вернуться – пора Алексею брать на себя функции звезды. Конечно, все эти факторы не означают, что теперь львовяне будут рвать лигу; "зелёно-белых" ожидает непростой сезон, но побороться за плей-офф Лиги Европы им по силам. Матч против Мариуполя – прекрасная проверка истинного уровня "львов".

Мариуполь в двух первых турах чемпионата сыграл по-разному. С Колосом, несмотря на результативные ошибки арбитра, был настоящий провал – азовцы забили случайный гол и вполне заслужили пропустить больше двух. С Александрией уже подопечные Александра Бабича разрывали соперника, создав в три раза больше моментов и добыв заслуженную победу, хотя арбитр принял ряд противоречивых решений в их пользу. Впрочем, тут есть вопрос, насколько этот матч может служить показателем истинного уровня азовцев – нынешняя Александрия слабо играет даже с Олимпиком.

Зато точно стала понятной мощь обороны Мариуполя. В Лиге Европы команда устроила успешный Сталинград – и это при ослабленной потерей Яворского защите! Впрочем, тут ещё надо поблагодарить Худжамова, вытащившего всё, что летело в его ворота с дистанции (а летело много чего). Кроме того, азовцы продемонстрировали очень сильную физическую подготовку, откровенно перебегав АЗ в последней трети встречи. Всё это говорит о том, что даже несмотря на потерю ряда прошлогодних лидеров Мариуполь не утратил своего класса – это всё тот же крепкий претендент на зону еврокубков.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Руслан Фомин (Мариуполь)

Под вопросом: Сергей Яворский (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Мариуполь

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Якимец – Вербный, Клёц – Ди Франко, Войковиц, Гуцуляк – Карпенко

Маруполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишнёв, Чурко – Вакула

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Карпаты пока являются котом в мешке, ведь делать оценки по их футболу против грандов трудно. Да, выглядело дисциплинированно и компактно, но пропустили пять голов – это проблема класса или организации игры? Матч против Мариуполя должен дать ответ, насколько "львы" хороши, но перспективы набрать очки очень серьёзные. У азовцев нет основного форварда, они утомлены долгими переездами и игрой с АЗ, а впереди ещё одна. Подопечных Александра Бабича реально взять "тёплыми", поэтому Карпаты можно назвать небольшим фаворитом этого противостояния.

Колос – Заря

Колос в первых двух турах набрал шесть очков, переиграв крепкий Мариуполь и полуразобранный, но играющий Олимпик. Первый результат выглядел крайне убедительно, хотя победный штрафной удар вингер ковалёвцев Ильин откровенно нарисовал. Второй же получился после трёх ударов в створ: один прошел со стандарта с дистанции, а второй – с пенальти. Общим для обоих поединков был игровой стиль новичков, которые агрессивно вылетали вперёд через полуфланги и понравились своим настроем.

Колос доказал, что не будет мальчиком для битья – подопечные Руслана Костишина готовы побеждать как на эмоциях от праздника вроде дебюта в УПЛ, так и на чистой работоспособности во время тяжёлых будней в поединках против середняков. Матч против Зари, несомненно, является первым вариантом. Интересно, хватит ли Ковалёвке куража?

Заря в первых матчах нового сезона не продемонстрировала убедительного футбола, хотя пока очки набираются стабильно. Подопечные Виктора Скрипника довольно натужно атакуют, нанося 1-2 удара в створ – так было в матчах против Ворсклы (победа 1:0), СК Днепр-1 (1:1) и ЦСКА Софией (1:1). Даже преимущество в два футболиста в уже выигранном поединке против откровенно дворовой команды не является поводом для разгрома – об этом знает Будучность, которая целый час держала счет 1:0 на выезде вдевятером.

Конечно, все эти проблемы являются следствием нового игрового стиля и схемы луганчан, однако спокойствие Виктора Скрипника, его подопечных и болельщиков иногда пугает. Каждый неубедительный матч объясняется игрой на результат и сложным календарём, что, безусловно, имеет место – но не четыре поединка подряд против слабых соперников! Впрочем, Заря добивается результата, а значит тренерский штаб что-то, да и знает. В конце концов, никто и не обещал поставить атакующий футбол в одно-два касания (а именно этого хочет Скрипник) за один день.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Евгений Смирный (Колос)

Травмированные: Артём Громов (Зоря)

Ориентировочные составы на матч Колос – Заря

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя – Ильин, Кизилатеш, Морозко – Лысенко

Заря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Арвеладзе, Хомченовский, Кочергин – Леднев – Лунёв, Будковский

Прогноз Футбол 24 – 1:1

У Зари действительно тяжёлый календарь, а впереди матч против ЦСКА Софии. Прагматичный Виктор Скрпиник на старте сезона явно готов жертвовать очками в УПЛ ради еврокубков, справедливо надеясь наверстать упущенное потом – именно поэтому луганчане без травмированного Громова не станут умирать за победу. Колос же может как в куражный футбол, так и в прагматизм, а по уровню скоростей и тактической мысли коллектив Руслана Костишина точно не уступает "мужикам". Именно поэтому можно прогнозировать ничейный счёт во встрече.

СК Днепр-1 – Десна

Очень интересный поединок состоится в Днепре, где встретятся две играющие команды – СК Днепр-1 и Десна. Хозяева ворвались в УПЛ, с ходу набрав четыре очка в матчах против Олимпика и Зари и продемонстрировав агрессивный футбол, однако проявили также физическую слабость. Крайне молодой коллектив Дмитрия Михайленко просто не выдерживает темп и значительное количество силовой борьбы, постепенно отдавая инициативу и отказываясь от своих идей испанского футбола – в ход идут старые добрые заброса.

Проблемы с физикой настолько значимы, что днепровские чемпионы мира банально падают на поле с судорогами. В начале августа. Это очень большая проблема, ведь подавляющее большинство команд УПЛ делает ставку на изнурительный силовой стиль – даже полуразобранный Олимпик прижимал СК Днепр-1 в его стенах. Впрочем, по ходу сезона подопечные Михайленко должны втянуться.

Десне перед началом сезона прочили бронзовые медали, однако первые два тура заставили задуматься над подобным прогнозом. Поражение Львову в дебютном туре УПЛ прошло прямо-таки по типичному сценарию весенней части прошлого чемпионата, когда черниговцы после удачного начала останавливались и отдавали почти выигранный поединок. Через несколько дней они реабилитировались, справедливо переиграв Ворсклу (Калитвинцев забил эффектный гол), однако в целом это был матч на пять моментов – два у полтавчан, три у "северян". Хотя подопечные Александр Рябоконя действительно неплохо двигались.

Матч против СК Днепр-1 станет прекрасной проверкой истинных возможностей Десны и даст возможность делать более корректные прогнозы относительно её перспектив. Если черниговцы одолеют такой крепкий и играющий коллектив уверенно, то фанатов "северян" можно поздравить, однако в случае проявления значительного количества проблем можно ожидать "весёлый" сезон. Десна приезжает в Днепр сдавать важный экзамен – посмотрим, какую оценку она получит.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Нет

Под вопросом: Кравченко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Десна

СК Днепр-1: Клищук – Сафронов, Гуйе, Логинов, Полевой – Краченко, Когут – Чичиков, Булеца, Назаренко – Супряга

Десна: Литовка – Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Богданов, Огиря – Калитвинцев, Филиппов, Картушов – Хлёбас

Прогноз Футбол 24 – 1:2

У Александра Рябоконя высококачественный, более сыгранный и опытный коллектив, в то время как у Дмитрия Михайленко, по старой днепровской традиции, собран детский сад. Тем не менее, в его составе есть чемпионы мира, поэтому гол в ворота черниговцев можно ожидать. Хватит ли этого для набора очков в матче против Десны? Пока говорить трудно, но Десну точно можно назвать фаворитом этого поединка.