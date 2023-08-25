В четверг, 24 августа, платформа Meta временно заблокировала страницу ФК Карпаты в Facebook, сообщает пресс-служба "львов".

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Официальная причина – "нарушение Стандартов сообщества" после публикации видеопоздравления ко Дню Независимости Украины.

В ролике, который напоминает, какой ценой достается независимость, болельщики Карпат с передовой поздравляют родной клуб и государство с праздником.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ. Призываем болельщиков подписаться на страницы клуба в других соцсетях и читать официальный сайт, чтобы не пропускать новостей о Карпатах", – говорится в заявлении прес-службы.

Напомним, после 4-х туров подопечные Мирона Маркевича набрали 10 очков и делят лидерство с Нивой Бузова в турнирной таблице группы А Первой лиги.