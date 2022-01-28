"Завершаю карьеру – это окончательное решение. Почему так рано? Поступило хорошее предложение от хорошего клуба на хорошую должность, останусь в футбольной сфере. Мне это интересно.

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Пока не буду называть клуб и должность. В ближайшие дни я буду официально утвержден.

Доволен ли я своей карьерой? Хотелось бы поиграть за сборную Украины. В Европе – не могу сказать, что сильно. Могло быть лучше, а могло и хуже. Если бы не помешали травмы, думаю, могло быть и лучше. Но я доволен тем, как сложилась карьера, ни на что не жалуюсь", – сказал Карноза в комментарии Tribuna.

Напомним, Артур успел поиграть за Днепр, Нефтяник-Укрнефть, Севастополь, Карпаты, Черноморец, СК Днепр-1, Минай и Кривбасс. Последним его клубом был Альянс. Также выступал за юношеские и молодежные сборные Украины.

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