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Карноза: Поединок с Карпатами не будет особенным для меня

08:00 6 Читати українською
Карноза: Поединок с Карпатами не будет особенным для меня
Артур Карноза / ФК Карпаты

Полузащитник Черноморца Артур Карноза поделился ожиданиями от матча с Карпатами, за которые выступал до 2016 года.

"Мне будет приятно хоть на немного вернуться в ваш город, увидеть знакомых ребят. Правда, их в нынешних Карпатах осталось не так и много. Однако не могу сказать, что это будет особый поединок для меня. Ничего удивительного, просто ответственная игра.

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Могу сказать, что эмоции были разными. Помню приятные моменты, хотя вспоминаю и тяжелую травму, которую к позитиву точно не отнесу. В основном, хорошего было больше и стараюсь сохранять в памяти именно это.

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Когда только приехал во Львов, то положительных моментов было очень много. Начальный этап – практически сплошной позитив. Это касается и тренерского штаба во главе с Йовичевичем и Бенем, и партнеров по команде, и самого города. Когда играли на "Украине", то болельщики достаточно хорошо ходили на стадион и поддерживали команду. Словом, все было супер. Это уже потом начались разные моменты с переменным успехом", – цитирует Карнозу официальный сайт Карпат.

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Карпаты - Черноморец: Воскресенье 29 июля 2018

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