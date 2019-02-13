toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Карноза перешел в Минай

16:51 96 Читати українською
Карноза перешел в Минай
Артур Карноза (слева) / ФК Минай

Экс-хавбек Черноморца Артур Карноза стал игроком закарпатского Миная, футболистом и спортивным директором которого является Михаил Кополовец.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Артура Карнозы. Детали контракта не сообщаются.

Кополовец – о своей новой должности в Минае: На клуб ждет много сюрпризов и интересных трансферов

Напомним, за закарпатский клуб выступает Михаил Кополовец, который одновременно является спортивным директором.

Минай после первой части сезона занимает 1 строчку в турнирной таблице группы А, набрав 30 очков.

Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Артур Карноза Артур Карноза Вторая лига Минай Минай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
56
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук