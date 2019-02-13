Карноза перешел в Минай

Экс-хавбек Черноморца Артур Карноза стал игроком закарпатского Миная, футболистом и спортивным директором которого является Михаил Кополовец.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Артура Карнозы. Детали контракта не сообщаются.

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Напомним, за закарпатский клуб выступает Михаил Кополовец, который одновременно является спортивным директором.

Минай после первой части сезона занимает 1 строчку в турнирной таблице группы А, набрав 30 очков.

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