Карлос Санчес может перейти в Вест Хэм

Полузащитник Фиорентины Карлос Санчес попал в сферу интересов лондонского Вест Хэма.

Вест Хэм планирует подписать хавбека Фиорентины Карлоса Санчеса, сообщает Daily Mail. Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини стремится усилить центр поля перед началом сезона 2018/2019.

Вест Хэм планирует подписать Лукаса Переса

Лондонцы уже начали переговоры с игроком сборной Колумбии, чтобы завершить лето крупных приобретений.

В общем, клуб уже подписал Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански, Исса Диопа, Андрея Ярмоленко, Джека Уилшера и Фелипе Андерсона.

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Уже в это воскресенье Вест Хэм стартует в АПЛ. Подопечные Мануэля Пеллегрини сыграют первый матч на выезде против финалиста ЛЧ 2017/2018 Ливерпуля.