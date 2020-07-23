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Кариус заинтересовал экс-чемпионов Франции – за него требуют 6 миллионов евро

23 июля 23:33 - Читати українською
Кариус заинтересовал экс-чемпионов Франции – за него требуют 6 миллионов евро
Лорис Кариус / Sky Sports

Французский Монпелье, чемпион Франции-2012, проявляет серьезный интерес к голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу.

Нынешний середняк Лиги 1 попытается подписать немецкого голкипера уже этим летом, ведь на Энфилде на него не рассчитывают, сообщает BBC Sports. Ливерпуль готов продать 27-летнего футболиста минимум за 6 миллионов евро. Действующий контракт Кариуса с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.

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Напомним, недавно Лорис прекратил сотрудничество с Бешикташем из-за задолженности клуба. За турков кипер выступал на правах аренды. В течение двух сезонов он провел 67 матчей в футболке "черных орлов".

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Испания Ливерпуль Ливерпуль АПЛ Лига 1 Монпелье Монпелье Лорис Лорис Кариус
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