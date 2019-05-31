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Кариус сделал выбор между финалом Лиги чемпионов и отдыхом с сексуальной подругой – болельщики его поддержали

13:00 211 Читати українською
Кариус сделал выбор между финалом Лиги чемпионов и отдыхом с сексуальной подругой – болельщики его поддержали
Лорис Кариус и София Томалла / Фотоколлаж Marca

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус, который принадлежит Ливерпулю, решил сэкономить на дорогом жилье в Мадриде во время финала ЛЧ и отправился в Грецию.

 

Ливерпуль пригласил всех своих футболистов, находящихся в аренде, на финал Лиги чемпионов. Однако, для Лориса Кариуса это не слишком уважительная причина, чтобы отменять отпуск.

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Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ предпочел провести время вместе со своей горячей подругой Софией Томаллой на греческом побережье, чем тесниться на переполненной мадридской арене Ванда Метрополитано, сообщает Marca.

Интересно, что авторитетное издание провело опрос среди своих читателей: "А что бы Вы выбрали на месте Лориса, финал ЛЧ или отдых с Софией?". 85% респондентов поддержали немецкого вратаря и выбрали второй вариант.

P.S. Софія Томалла не лише супроводжує свого бойфренда у романтичних поїздках, а і допомагає йому позбутись спогадів про фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 у Києві, де завдяки фейлам Каріуса Реал здолав Ліверпуль (3:1).

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Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Лорис Кариус Лорис Кариус
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