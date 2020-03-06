Кариус назвал оригинальную причину своей неуверенной игры

Вратарь турецкого клуба продолжает искать оправдания своим уже анекдотическим ляпам.

Голкипер турецкого Бешикташа Лорис Кариус, права на которого принадлежат Ливерпулю, пожаловался на условия во время матчей, сообщает издание Fotospor.

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26-летний немецкий футболист, регулярно подвергающийся уничтожающей критике из-за огромного количества результативных ошибок, заявил, что на стадионах в Турции ему мешают прожекторы. Лорис уверен, что яркий свет, направленный ему в глаза, отвлекает его от игры и мешает защищать ворота.

Напомним, Кариус перешел в Бешикташ летом 2018 г. на правах аренды из Ливерпуля. В английский клуб голкипер перебрался в 2016 году из немецкого Майнца, в котором выступал с начала карьеры. В текущем сезоне Лорис принял участие в 23 матчах чемпионата Турции, в которых пропустил 28 голов.

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