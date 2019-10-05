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Кариус надеется вернуться в Ливерпуль

10:00 62 Читати українською
Кариус надеется вернуться в Ливерпуль
Лорис Кариус / Reuters

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус, права на которого принадлежат Ливерпулю, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Мой контракт с Бешикташем рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в Ливерпуль, буду играть за другой английский клуб, или продолжу где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за Бешикташ, а потом будет видно.

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Мне нравится в Турции. Конечно, когда ты играешь в Англии, то постоянно находишься в центре внимания, но здесь тоже хороший клуб, хотя некоторые проблемы и случаются. У меня по-прежнему есть действующий контракт с Ливерпулем, так что, возможно, я снова сыграю за эту команду.

Сейчас сложно говорить. Уверен, даже если я не останусь в Ливерпуле, то буду выступать за другую достойную команду, поэтому я не переживаю", – цитирует Кариус The Guardian.

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Теги
Трансферы Англия Ливерпуль Ливерпуль Лорис Кариус Лорис Кариус Бешикташ Бешикташ
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