Кариус может возродить карьеру на родине – неожиданный претендент

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который играет в аренде за Бешикташ, имеет предложение из Германии.

Герта заинтересована в приобретении 26-летнего вратаря, сообщает Sport1.

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Нынешние голкиперы берлинцев Руне Ярстейн и Томас Крафт проводят посредственный сезон, поэтому клуб ищет усиление на эту позицию. Именно Кариус является наиболее приоритетным вариантом для тренерского штаба Герты. Его контракт с Ливерпулем рассчитан до лета 2022 года, ожидается, что Бешикташ не сможет выкупить немца. Цена Кариуса по Transfermarkt – 4 млн евро.

Напомним, Ливерпуль подписал немца в 2016 году из Майнца. Неуверенные выступления в течение двух сезонов и провал в финале Лиги чемпионов 2017/18 вынудили "красных" отказаться от услуг Кариуса.

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