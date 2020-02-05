toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Кариус может вернуться в Ливерпуль – Бешикташ разочарован формой голкипера

19:08 78 Читати українською
Кариус может вернуться в Ливерпуль – Бешикташ разочарован формой голкипера
Лорис Кариус / Fotospor

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус может досрочно вернуться в Ливерпуль.

Бешикташ недоволен выступлениями Кариуса после расставания с моделью Софией Томаллой и хочет вернуть игрока Ливерпуля, сообщает Fotospor.

Кариус опозорился в товарищеском матче за Бешикташ – очередной ужасный ляп экс-голкипера Ливерпуля

По информации издания, разрыв отношений существенно повлиял на игровую форму голкипера. Кариус стал регулярно ходить на вечеринки и не уделяет должного внимания футболу.

Отметим, что у Кариуса не было ни одного "сухого" матча с ноября. Всего на его счету 41 пропущенный мяч в 26 матчах этого сезона. Болельщики продолжают освистывать голкипера и вспоминают ему знаменитые ляпы. Бешикташ занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Добавим, что арендное соглашение между Ливерпулем и Бешикташем рассчитано до лета 2020 года.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького

blog_ava
Россия получила бан на участие в ЧМ-2022, – beIN Sports
12:27
753
Теги
Трансферы Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль Бешикташ Бешикташ Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
13
мин
Бавария
21:45
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук