Кариус может вернуться в Ливерпуль – Бешикташ разочарован формой голкипера

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус может досрочно вернуться в Ливерпуль.

Бешикташ недоволен выступлениями Кариуса после расставания с моделью Софией Томаллой и хочет вернуть игрока Ливерпуля, сообщает Fotospor.

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По информации издания, разрыв отношений существенно повлиял на игровую форму голкипера. Кариус стал регулярно ходить на вечеринки и не уделяет должного внимания футболу.

Отметим, что у Кариуса не было ни одного "сухого" матча с ноября. Всего на его счету 41 пропущенный мяч в 26 матчах этого сезона. Болельщики продолжают освистывать голкипера и вспоминают ему знаменитые ляпы. Бешикташ занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Добавим, что арендное соглашение между Ливерпулем и Бешикташем рассчитано до лета 2020 года.

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