Кариус может стать полноценным игроком Бешикташа

Стамбульский Бешикташ желает подписать на постоянной основе немецкого вратаря Лориса Кариуса.

Арендованный у Ливерпуля кипер может стать полноценным игроком Бешикташа, сообщает Sky Sports.

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Кариус перешел к "черным орлам" прошлым летом на правах 2-летней аренды после того, как на Энфилд прибыл голкипер сборной Бразилии Алиссон. Недавно появилась информация, что Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль, но президент клуба Фикрет Орман опроверг эти слухи.

"Кариус – замечательный вратарь, даст Бог, мы оформим его полноценный трансфер", – заявил он.

В сезоне 2018/19 Лорис Кариус провел в турецкой Суперлиге 8 матчей, но только в одном сумел сохранить ворота сухими.