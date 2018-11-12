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Кариус может стать полноценным игроком Бешикташа

19:11 72 Читати українською
Кариус может стать полноценным игроком Бешикташа
Лорис Кариус / Anadolu

Стамбульский Бешикташ желает подписать на постоянной основе немецкого вратаря Лориса Кариуса.

Арендованный у Ливерпуля кипер может стать полноценным игроком Бешикташа, сообщает Sky Sports.

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Кариус перешел к "черным орлам" прошлым летом на правах 2-летней аренды после того, как на Энфилд прибыл голкипер сборной Бразилии Алиссон. Недавно появилась информация, что Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль, но президент клуба Фикрет Орман опроверг эти слухи.

"Кариус – замечательный вратарь, даст Бог, мы оформим его полноценный трансфер", – заявил он.

В сезоне 2018/19 Лорис Кариус провел в турецкой Суперлиге 8 матчей, но только в одном сумел сохранить ворота сухими.

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