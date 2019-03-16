Кариус может продолжить карьеру в Олимпиакосе

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус, контракт которого принадлежит Ливерпулю, может продолжить карьеру в Греции.
В услугах 25-летнего немецкого голкипера заинтересован Олимпиакос, сообщает Hurriyet. Трансфер может состояться летом, когда Кариус доиграет сезон в Бешикташе.
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Отметим, ранее сообщалось, что Бешикташ е выплачивает зарплату Кариусу течение четырех месяцев и вратарь хочет судиться с турецким клубом. Кроме этого, ранее главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш раскритиковал Лориса, сказав что у немецкого голкипера нет мотивации и он не чувствует себя частью клуба.
В текущем сезоне Суперлиги Кариус сыграл 21 поединок. Лорис стал игроком Бешикташа летом прошлого года, перейдя на правах аренды.
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