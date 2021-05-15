Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за берлинский Унион, может продолжить карьеру в Штутгарте, сообщает Berliner Zeitung.

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Нынешний вратарь швабов Грегор Кобель покинет команду по окончании сезона, поэтому 27-летний кипер мерсисайдцев призван заменить его в немецком клубе. Еще одним кандидатом является Флориан Мюллер из Майнца, выступающий на правах аренды за Фрайбург. Интересно, что Кариус в свое время уже выступал за Штутгарт – с 2005 по 2009 годы он защищал ворота молодежной команды "красных".

Напомним, контракт Кариуса с Ливерпулем действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Лорис сыграл за берлинскую команду лишь в 5 матчах, в которых пропустил 4 гола.

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