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Кариус может перебраться в Португалию – Ливерпуль незаинтересован в возвращении голкипера

00:45 21 Читати українською
Кариус может перебраться в Португалию – Ливерпуль незаинтересован в возвращении голкипера
Лорис Кариус / Фото Reuters

После финала Лиги чемпионов в Киеве Лорис Кариус никак не может задержаться в одном клубе.

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус летом может перебраться в Спортинг, который заинтересован в услугах скандального вратаря, сообщает A Bola.

Кариус назвал оригинальную причину своей неуверенной игры

Турецкий клуб не намерен продлевать аренду 26-летнего немца, а Ливерпуль, который владеет правами на Лориса, даже не рассматривает вариант с его возвращением. Таким образом переезд в чемпионат Португалии выглядит вполне рациональным для вратаря.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Кариус провел 25 матчей, 6 из которых были "сухими".

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