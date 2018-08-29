Кариус: Клопп хотел, чтобы я остался в Ливерпуле

Бывший голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который перешел в Бешикташ, сказал, что тренер Юрген Клопп предлагал ему остаться в команде.

"Клопп сказал мне, что хотел бы, чтобы я остался в Ливерпуле, потому что в его команде должны быть лучшие игроки. Но я поговорил с ним и сказал о своем желании уйти. Мне важно играть за Бешикташ. Я долго разговаривал с Клоппом, и он понял меня.

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Думаю, так будет лучше для всех. Он пожелал мне всего найкращогоо, но сказал, что хотел бы, чтобы я остался ", - цитирует Кариус Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп до последнего момента не знал о переходе вратаря в Бешикташ.