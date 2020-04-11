Каргбо залечил травму колена – нападающий поддерживает форму с другими игроками Динамо

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо рассказал, как поддерживает свою форму после залеченной травмы колена.

"С моим коленом уже все в порядке, я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке. Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю на Новопечерских Липках, недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для мышц кора и колен.

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В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения. Вчера тренировался на базе вместе с Бенито и Кадири, сегодня у нас отдых, а завтра снова вернемся к занятиям. Лично я не могу провести два дня подряд без тренировок, если пропускаю день, то следующий должен потренироваться", – поделился Каргбо в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Ибрагим перешел в Динамо в декабре прошлого года. Нападающий подписал контракт с киевлянами на 3,5 года. Правда, в текущем сезоне он не имеет права выступать за столичную команду, ведь уже был заигран за два клуба. К тому же, Каргбо травмировал внутреннюю боковую связку на зимних сборах.

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