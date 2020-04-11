toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Каргбо залечил травму колена – нападающий поддерживает форму с другими игроками Динамо

09:23 45 Читати українською
Каргбо залечил травму колена – нападающий поддерживает форму с другими игроками Динамо
Ибрагим Каргбо / фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо рассказал, как поддерживает свою форму после залеченной травмы колена.

"С моим коленом уже все в порядке, я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке. Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю на Новопечерских Липках, недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для мышц кора и колен.

Де Пена может покинуть Динамо – появился сенсационный претендент

В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения. Вчера тренировался на базе вместе с Бенито и Кадири, сегодня у нас отдых, а завтра снова вернемся к занятиям. Лично я не могу провести два дня подряд без тренировок, если пропускаю день, то следующий должен потренироваться", – поделился Каргбо в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Ибрагим перешел в Динамо в декабре прошлого года. Нападающий подписал контракт с киевлянами на 3,5 года. Правда, в текущем сезоне он не имеет права выступать за столичную команду, ведь уже был заигран за два клуба. К тому же, Каргбо травмировал внутреннюю боковую связку на зимних сборах.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
Главные новости 10 апреля: молодые звезды Динамо на радаре Наполи, будущее Ярмоленко, COVID-19 у легенды Ливерпуля
07:00
118
Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито)
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
26
мин
Реймс
21:00
Тулуза
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук