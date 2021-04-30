Нападающий Олимпика Ибрагим Каргбо получил жуткую травму в матче против Зари и уже был прооперирован.

"У Каргбо достаточно тяжелая травма – многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. 2 часа длилась операция.

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При операции использовали специальный стержень – он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15-20% веса, пользуясь костылями. Такая ходьба продлится 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет понемногу бегать.

Затем через год нужно будет вытянуть стержень. Думаю, он нормально вернется в футбол", – сказал врач в эфире Футбол NEWS.

Напомним, Олимпик арендовал 21-летнего бельгийца, права на форварда принадлежат Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Каргбо провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами.

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