"У меня большие амбиции. Я верю, что был рожден для того, чтобы стать значимой фигурой в мире футбола. Я хочу, чтобы имя Ибрагим Каргбо-младший стало известным во всем мире. Это моя мечта. Я хочу быть одним из лучших. Мне нравится Италия.

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А поскольку моим футбольным идолом является Ромелу Лукаку, то любимой командой – миланский Интер. Однажды я надену футболку этой команды. Но нужно двигаться к своей цели постепенно, шаг за шагом. Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы стать основным футболистом Олимпика.

В такие клубы, как Динамо Киев не приглашают просто так. Видимо, они разглядели во мне потенциал. Сейчас моя задача выступлениями за Олимпик набраться уверенности и опыта и доказать, что они не ошиблись. Я намерен использовать время в аренде с максимальной пользой для себя и вернуться сильнее", – цитирует форварда официальный сайт клуба.

Напомним, что Ибрагим Каргбо стал игроком Динамо зимой, но с тех пор сыграл за "бело-синих" только 3 матча, в которых отметился лишь автоголом. В конце августа он был арендован Олимпиком на сезон 2020/21.

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