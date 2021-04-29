Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о состоянии нападающего Динамо Ибрагима Каргбо, который на правах аренды выступает за донецкий клуб.

"Все уже знают, что у Каргбо перелом двух костей. Его на "скорой" доставили в больницу и уже прооперировали. Мы потеряли его минимум на несколько месяцев. Неизвестно, когда он восстановится.

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Поэтому не считаю удаление Василя (голкипера Зари, – прим.) несправедливым. Если бы я был на месте представителей Зари, наверное, тоже бы возмущался судейством. Но думаю, что арбитр не ошибся, удалив вратаря. Это была опасная игра", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, 21-летний бельгиец получил травму в первом тайме поединка после столкновения с голкипером Зари Николой Василем. Каргбо покидал поле на носилках – его в карете скорой помощи увезли из Чернигова в Киев.

К слову, Ибрагим Каргбо провел в текущем сезоне 21 матч, в которых отметился 3 голами. Его арендное соглашение с Олимпиком рассчитано до июня 2021 года.

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