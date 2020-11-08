"Я очень счастлив забить первый гол за Олимпик. Я долго этого ждал, ведь у меня были моменты и в предыдущих поединках, но что-то не получалось. Это очень важно для форварда. Забитый мяч придаст мне уверенности. Теперь есть от чего оттолкнуться и постараться использовать этот заряд позитивных эмоций для прогресса.

Спасение Олимпика имени динамовцев в видеообзоре матча с Мариуполем – 3:3

Соперничество с Шахабом? Здорово, когда твой конкурент по позиции столь сильный футболист. Это мотивирует работать еще сильнее. Для меня это лишь первое взятие ворот, в то время как Шахаб смог забить уже целых пять голов.

Я всегда радуюсь за него. Мы поддерживаем друг друга. Быть профессионалом – это еще и уметь ставить командные задачи превыше личных амбиций. Поэтому здорово, что Шахаб забивает и это приносит результат команде. Нужно становиться сильнее с каждой игрой, каждой тренировкой, и тогда тренер будет доверять тебе место на поле", – цитирует Каргбо официальный сайт Олимпика.

Заметим, гол бельгийца на 90+4 минуте спас ничью для Олимпика в насыщенном матче с Мариуполем (3:3).

Олимпик в компенсированное время спас ничью с Мариуполем – команды забили шесть голов