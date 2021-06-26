Форвард Динамо Ибрагим Каргбо настойчиво работает в тренажерном зале, чтобы как можно быстрее оправиться от тяжелой травмы. Фото тренировок бельгиец выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, 21-летний футболист получил травму в первом тайме поединка с Зарей после столкновения с голкипером Николой Василем. Каргбо покидал поле на носилках – его в карете скорой помощи срочно доставили из Чернигова в Киев. У форварда диагностировали многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой.

Нападающий восстанавливается на базе киевлян в Вите-Литовской. Ожидается, что Каргбо сможет вернуться к полноценным тренировкам в июле.

Каргбо перешел в киевское Динамо в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на 3,5 года. Прошлый сезон провел на правах аренды в Олимпике и успел в 21 матче за донецкую команду забить 3 гола.

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