Каргбо признался, что еще не разговаривал с Луческу

"Сейчас все полны решимости, все работают с единственной целью – побеждать и завоевывать трофеи. Все знают, что Мирча Луческу преуспел в этом на протяжении своей карьеры. У Луческу – чемпионская философия, он привык побеждать. И теперь наша команда хочет добиваться побед вместе с ним.

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Имел ли я личный разговор с главным тренером? Еще нет, но надеюсь, что очень скоро он состоится. Я с нетерпением жду этого разговора, чтобы обратиться к нему за советами, узнать, в чем мне нужно добавлять, какие компоненты в моей игре совершенствовать. Я часто слышу отовсюду, что у меня хороший потенциал. И вот сейчас пришло время его раскрывать и использовать", – поделился Каргбо в интервью официальному сайту Динамо.

К слову, нападающий провел 3 матча в составе киевлян в прошлом сезоне, но сумел отличиться лишь голом в свои ворота.

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