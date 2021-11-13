Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо приступил к тренировкам после тяжелой травмы. 21-летний футболист приступил к работе с мячом, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, бельгиец не играет с апреля 2021 года. Он травмировался в первом тайме поединка с Зарей после столкновения с голкипером Николой Василием. Каргбо покидал поле на носилках – его в карете скорой помощи срочно доставили из Чернигова в Киев.

У форварда диагностировали многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. Тогда он выступал в аренде за Олимпик. Процесс возобновления форварда затянулся – ранее врачи прогнозировали возвращение игрока к полноценным тренировкам в июле.

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