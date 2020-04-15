toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Каргбо пожаловался на огромные штрафы в Украине за нарушение карантина

09:39 102 Читати українською
Каргбо пожаловался на огромные штрафы в Украине за нарушение карантина
Ибрагим Каргбо / фото: Динамо

Нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о жизни в Украине в условиях карантина.

"Я остался в Киеве, сейчас не могу покинуть страну, как и моя подруга из Нидерландов. К счастью, мы все еще можем выходить на улицу по двое. Вам просто нужно взять с собой паспорт и маску, иначе заплатите штраф в размере 600 долларов.

Каргбо залечил травму колена – нападающий поддерживает форму с другими игроками Динамо

В нынешнем сезоне я уже играл за Руселаре и Льерс до того, как подписал контракт с Динамо зимой, поэтому я не имел права играть в официальных матчах. Также продолжаю реабилитацию после травмы колена", – цитирует Каргбо Het Nieuwsblad.

Напомним, в Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса до 24 апреля включительно. За нарушение режима самоизоляции можно получить штраф в размере 17 000 гривен.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро

blog_ava
Попов признался, кого из защитников считает своим кумиром
06:30
168
Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
16
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук