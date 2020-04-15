Каргбо пожаловался на огромные штрафы в Украине за нарушение карантина

Нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о жизни в Украине в условиях карантина.

"Я остался в Киеве, сейчас не могу покинуть страну, как и моя подруга из Нидерландов. К счастью, мы все еще можем выходить на улицу по двое. Вам просто нужно взять с собой паспорт и маску, иначе заплатите штраф в размере 600 долларов.

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В нынешнем сезоне я уже играл за Руселаре и Льерс до того, как подписал контракт с Динамо зимой, поэтому я не имел права играть в официальных матчах. Также продолжаю реабилитацию после травмы колена", – цитирует Каргбо Het Nieuwsblad.

Напомним, в Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса до 24 апреля включительно. За нарушение режима самоизоляции можно получить штраф в размере 17 000 гривен.

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