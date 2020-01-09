Каргбо помог бы Динамо обыграть Лугано, если бы появился в клубе раньше, – Селюк

Агент нападающего Динамо Ибрагима Каргбо Дмитрий Селюк поделился мнением о своем клиенте.

"Ибрагим, по большому счету, умеет на поле все. Уверен, если бы он появился в Динамо немного раньше, то забил бы Лугано, а киевляне прошли бы дальше в Лиге Европы.

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Каргбо даст Динамо атлетизм и физическое давление в атаке. На мой взгляд, он по своим игровым качествам подходит киевскому клубу. Каргбо провел три года в системе английского Кристал Пэлас, у парня хорошая футбольная школа, он напоминает мне Ибрагимовича.

Каргбо занимается каратэ, он отлично растянут и координирован для немалых габаритов. Ибрагим мощный и сильный форвард. Для Каргбо, которому только исполнилось 20 лет, сейчас самое важное адаптироваться под стиль работы первой команды и понять требования главного тренера.

Я знаю Алексея Михайличенко очень давно, уверен, что он без проблем сможет найти для Каргбо место на поле и использовать его сильные качества. Тем более для тренерского штаба Ибрагим не кот в мешке, он приезжал на просмотр, с его сильными сторонами ознакомились наставники динамовских команд и дали положительную оценку", – поделился Селюк в интервью журналу Футбол.

Напомним, только победа выводила бы Динамо в плей-офф Лиги Европы, однако киевляне не смогли обыграть Лугано (1:1) и вылетели из еврокубков.

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