Форвард Динамо Ибрагим Каргбо, который на правах аренды выступает за Олимпик, получил приглашение в молодежную сборную Бельгии, сообщает официальный сайт донецкой команды.

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Сборная Бельгии U-21 26 и 29 марта в Клерфонтене проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Франции. Для Каргбо это дебютный вызов – 21 год ему исполнился 3 января. Ранее он выступал за сборные Бельгии U-18 и U-19, за которые провел 5 и 7 матчей соответственно и забил по 1 голу.

В текущем сезоне УПЛ Ибрагим провел за Олимпик 11 матчей, в которых сумел один раз расписаться в воротах соперника.

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