Каргбо ожидает на возвращения в Динамо
Нападающий донецкого Олимпика Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат киевскому Динамо, поделился своими мыслями о пребывании в Олимпике.
"Нас с Бенито хорошо приняли в Олимпике. Здесь есть условия для развития, и если в Киеве решат, что мне нужно вернуться – хорошо.
Каргбо верит, что когда-то будет играть в Интере
Надеюсь, так и произойдет. Но свою игру я хочу показывать не только Динамо, но и всему миру", – сказал Ибрагим Каргбо в комментарии ТК Футбол.
Напомним, что Ибрагим Каргбо стал игроком Динамо зимой, но с тех пор сыграл за "бело-синих" только 3 матча, в которых отметился лишь автоголом. В конце августа он был арендован Олимпиком на сезон 2020/21.
"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса