"Нас с Бенито хорошо приняли в Олимпике. Здесь есть условия для развития, и если в Киеве решат, что мне нужно вернуться – хорошо.

Каргбо верит, что когда-то будет играть в Интере

Надеюсь, так и произойдет. Но свою игру я хочу показывать не только Динамо, но и всему миру", – сказал Ибрагим Каргбо в комментарии ТК Футбол.

Напомним, что Ибрагим Каргбо стал игроком Динамо зимой, но с тех пор сыграл за "бело-синих" только 3 матча, в которых отметился лишь автоголом. В конце августа он был арендован Олимпиком на сезон 2020/21.

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