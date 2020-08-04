Каргбо оценил уровень игроков Динамо, которые вернулись из аренд

"На первом тренировке все игроки выглядели немного тяжелыми после отпуска. У меня тоже было такое ощущение, несмотря на то, что я готовился дополнительно по собственной программе. Первая же тренировка была очень интенсивной. Такой же оказалась и вторая.

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Нам пришлось быстро приспособиться к таким нагрузкам. Зато сегодня мы уже чувствовали себя лучше, ноги были легкими. На самом деле, пауза была недолгой, всего десять дней, поэтому мы можем вернуть форму достаточно быстро. Сегодня мы показали это на поле, сыграв три тайма по 30 минут. Через несколько игр мы будем чувствовать себя отлично.

Игроки, которые вернулись из аренды? Увидев этих ребят в деле, могу сказать, что это очень талантливые игроки. У них хороший потенциал, все они – молодые футболисты. Я тоже молодой игрок. Играя и тренируясь с ними, я могу чего-то у них учиться, прогрессировать, поскольку многие из них уже поиграл на высоком уровне, за основные команды, в важных матчах. Очень хорошо, что все эти талантливые ребята сейчас вернулись в команду. Они могут стать частью команды, которая будет очень сильной, лучшей в Украине.

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Я часто слышу отовсюду, что у меня хороший потенциал. И вот сейчас пришло время его раскрывать и использовать. Я здесь с конкретной целью – приносить пользу Динамо на поле. Моя цель – стать основным форвардом этой команды.

Знаю, что завоевать место в составе непросто, поскольку в команде серьезная конкуренция. Но меня это не останавливает, сейчас самое время взяться за работу. Я не рассматриваю варианты с арендой и даже не думаю о других клубах, хочу приносить пользу Динамо и полностью сфокусирован на этом", – приводит слова Каргбо официальный сайт киевлян.

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