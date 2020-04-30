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Каргбо назвал своих футбольных кумиров

14:48 39 Читати українською
Каргбо назвал своих футбольных кумиров
Ибрагим Каргбо / Фото из открытых источников

Бельгийский форвард киевского Динамо Ибрагим Каргбо рассказал, на кого равняется в своей карьере.

"Футбол всегда был для меня спортом номер один, но после школы, в качестве внеурочных занятий, я играл в волейбол, баскетбол и гандбол. Мои любимые баскетболисты – Леброн Джеймс и Коби Брайант. А в футболе моими идолами были Дидье Дрогба и Самюэль Это'О.

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Я пока не посещал каких-то больших спортивных событий, разве что был на матче английской Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, когда за "красных дьяволов" играли Поль Погба и Антони Марсьяль", – рассказал Каргбо в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Ибрагим перешел в Динамо в декабре прошлого года. Нападающий подписал контракт с киевлянами на 3,5 года. Правда, в текущем сезоне он не имеет права выступать за столичную команду, ведь уже был заигран за два клуба.

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Динамо Киев Динамо Киев Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Дидье Дрогба Дидье Дрогба Самюэль Это'О Самюэль Это'О Поль Погба Поль Погба Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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