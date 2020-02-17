Каргбо: Мои конкуренты в Динамо очень дружелюбны, а Михайличенко – крутой

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о своих отношениях с конкурентами и главным тренером "бело-синих".

"Первые впечатления после перехода в Динамо? Хорошая команда, хорошие игроки и хорошие люди. Обычно сложно переходить в более сильную команду, где у тебя большая конкуренция за позицию. Но мне повезло: все конкуренты очень дружелюбны. Мы успели поговорить и с Русиным, и с Солем, они классные ребята. Мы конкурируем, боремся, но не можем быть врагами. Ходим вместе есть, они помогают мне советами.

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Михайличенко? Он классный! Очень дружелюбный. Он мой тренер, и я не должен так о нем говорить, но он крутой! На тренировках он очень помогал мне. Я счастлив, что он в меня верит, и благодарен ему за шанс в Турции. Я буду делать все, чтобы его оправдать", – сказал Каргбо Youtube-каналу XSPORT.

Напомним, Каргбо перешел в Динамо в декабре прошлого года. Нападающий подписал контракт с киевлянами на 3,5 года. Правда, в текущем сезоне он не имеет права выступать за столичную команду, ведь уже был заигран за два клуба.

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