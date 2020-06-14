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"Кардинальных решений еще не принимали": Хацкевич – о второй отставке за сезон

13:53 106 Читати українською
"Кардинальных решений еще не принимали": Хацкевич – о второй отставке за сезон
Александр Хацкевич / СК Ротор

Главный тренер Ротора Александр Хацкевич прокомментировал информацию о своем возможном уходе из волгоградской команды.

"Ротор может сменить тренера после выхода в РПЛ? Я не представляю, о чем вы говорите.

Хацкевича после выхода в РПЛ могут уволить из российского клуба

Кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство", – сказал Хацкевич в комментарии изданию Sport24.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о возможном увольнении экс-тренера Динамо из российского клуба. Причин такого решения не называли, однако подчеркивали, что отставка может быть связана не с игрой команды при Хацкевич, а с другими мотивами руководства волгоградского клуба.

К слову, сезон во втором по силе дивизионе завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Ротор занял первое место и впервые после 16-летней паузы вернулся в РПЛ. Хацкевич возглавил волгоградскую команду в декабре 2020 года.

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