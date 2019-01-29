Кардифф после исчезновения Салы нацелился на подписание Шика

Форвард Ромы и сборной Чехии Патрик Шик может продолжить карьеру в Кардиффе.

Кардифф намерен арендовать чешского нападающего Патрика Шика до конца текущего сезона за 2 млн евро, сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации источника, в клубе из Уэльса рассматривают Шика в качестве замены Эмилиано Салы, которого пока так и не нашли после того, как самолет с аргентинцем исчез с радаров на Ла-Маншем.

У Кардиффа будет опцией выкупа футболиста после завершения арендного соглашения за 30 млн евро. Кроме этого, валлийский клуб заплатит за аренду Патрика 3 млн, если команде удастся сохранить прописку в АПЛ.

Шик перешел в Рому летом 2017 года из Сампдории, однако так и не смог должным образом себя проявить в Риме. "Волки" заплатили за переход форварда 42 млн евро.

Напомним, частный самолет с Салой на борту пропал без вести в районе Нормандских островов. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе игрока и пилота до сих пор ничего неизвестно.

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