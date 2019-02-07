Кардифф подтвердил, что переведет средства Нанту за трансфер пропавшего без вести Салы

Председатель Кардиффа Мехмет Далман прояснил ситуацию вокруг оплаты трансфера нападающего Эмилиано Салы, который пропал без вести 21 января.

– Единственное, что я могу сейчас сказать, что это деликатный вопрос. Я подтверждаю, что Кардифф еще не заплатил первый взнос.

– Почему?

– Во-первых, тело еще не нашли. Мы должны проявить уважение к семье. Идет процесс поднятия самолета. Рано еще что-то комментировать.

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– Когда вы планирует заплатить за трансфер?

– Мы заплатим, когда будем считать, что пришло время сделать это.

– Что вы думаете о позиции Нанта?

– Я действительно не хочу комментировать это.

– Вы собираетесь решать вопрос с первым платежом?

– Я не думаю, что Кардифф говорил об отказе платить, – цитирует Далмана издание L'Equipe.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн ​​евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

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