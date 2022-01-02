"Прежде всего, радует то, что на наших футболистов обращают внимание представители чемпионата Англии. Статистика Миколенко говорит о том, что это ключевой игрок Динамо последних трех сезонов, Виталия можно считать основным защитником сборной Украины. Поэтому есть все предпосылки полагать, что Миколенко вышел на определенный уровень и может принять этот вызов. Свой работой он заслужил этот переход в Эвертон. Но готов ли он, покажет только время.

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Подкупает его трудолюбие, Миколенко выполняет много беговой работы, отличается бойцовскими качествами. Все эти факторы очень необходимы в чемпионате Англии.

Этот трансфер важен для всего украинского футбола и страны в целом, как реклама. Для клуба это хороший заработок, чтобы потом инвестировать в новых молодых талантливых исполнителей. А для самого футболиста это может стать большим шагом вперед в профессиональном росте. Будем надеяться и верить, что Миколенко сможет заявить о себе в английской Премьер-лиге", – сказал Кардаш в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января, подписав с "ирисками" контракт до июня 2026 года.

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