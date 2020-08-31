"Мы вышли на другой уровень, уже будем с совсем другими соперниками играть в Лиге наций. И это для нас большой плюс, потому что всегда интересно встречаться с хорошими и сильными сборными. Будем в каждом матче добиваться положительного результата. Очень много новеньких в команде, которых хорошо приняли. Это еще больше позитива добавляет. Атмосфера у нас, как всегда, на высшем уровне.

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Сборная Швейцарии? Мы в 15-16-летнем возрасте играли с ними в элит-раунде. Они тогда вышли из группы, а мы нет, хотя сыграли с ними 0:0, могли даже выиграть, немного не хватило. В итоге через год они стали чемпионами мира. Мне хорошо запомнился Джака", – рассказал Караваев для программы Великий футбол.

Поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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